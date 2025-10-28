トレンドマイクロは10月28日、スマートフォン向け詐欺対策専用アプリ「トレンドマイクロ 詐欺バスター」の詐欺・迷惑電話ブロックなどの一部機能が利用できる無料版を提供開始した。○「トレンドマイクロ 詐欺バスター」無料版の概要「トレンドマイクロ 詐欺バスター」の無料版は、スマートフォンを介した詐欺対策の強化に向け、有償版の機能から詐欺・迷惑電話のブロック機能に焦点を当て提供するもの。主な機能に「詐欺・迷惑電