◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）今季限りでの現役引退を発表している通算２２３勝左腕C・カーショー投手が、５―５の延長１２回２死満塁のピンチで救援登板し、火消しに成功した。２番ルーカスに対してフルカウントにすると、最後はボテボテの二ゴロに封じた。ベンチに引き揚げると、ロバーツ監督と熱いハグを交わした。カ