【新華社バヤンノール10月28日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗にある烏梁素海（ウランスハイ）湿地にこのほど、ユリカモメの大群が飛来した。観光客らは手を伸ばせば触れられるほど近くで、バードウオッチングを楽しんでいる。（記者/李雲平）