１３日、蘇峪口磁器窯跡発掘調査隊の遺物収蔵庫内で、「官」の字が刻まれた匣鉢の破片を手に取って見せる発掘隊のスタッフ。（銀川＝新華社記者／李賀）【新華社銀川10月28日】中国寧夏回族自治区の賀蘭山蘇峪口（そよくこう）にある蘇峪口磁器窯跡は、西夏時代（11〜13世紀）の遺跡で、2017年の発掘調査で見つかった。21年から今年にかけて寧夏回族自治区文物考古研究所と復旦大学（上海市）が実施した体系的な発掘調査で、窯炉