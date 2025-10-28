◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは延長10回、好守備で得点を与えませんでした。5-5の延長10回、佐々木投手に代わってシーハン投手がマウンドに立ちます。2アウトからタイ・フランス選手に安打を浴びると、ネーサン・ルークス選手にはライト線へ長打を浴び、フランス選手が一気に本塁へ。それでもライトのテオスカー・ヘルナンデス選手、二塁手のトミー・エド