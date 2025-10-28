クマによる被害が相次ぐ中、木原官房長官は会見で関係省庁にクマ被害対策の見直しを指示したことを明らかにしました。木原官房長官は、今年度、クマによる人への被害が相次いでいることについて「個体数管理の強化が必要な非常に深刻な状況にある」との認識を示しました。木原長官はその上で、環境省などの関係省庁に対し、 「クマ被害対策施策パッケージ」を見直し、緊急銃猟制度の確実な運用や、専門的な人材の育成・確保など追