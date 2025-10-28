「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手にアクシデントが襲った。延長十一回、２死一塁からベッツの左前打で二塁へ進んだ際、足を気にするしぐさを見せた。ここで中島トレーナーとロバーツ監督が二塁塁上へ。その後、ダッシュを繰り返して問題がないことを確認した。ただこの日は２発を含む６打席で全出塁。九回に二盗を試みた後も足を気にする仕草を