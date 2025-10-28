2026年1月期のTBS日曜劇場のタイトルは『リブート』。主演を務めるのは、同枠で確かな信頼を築き上げてきた鈴木亮平。そして今回は、主人公を支える“謎”の存在として、戸田恵梨香が出演する。 参考：鈴木亮平が意識する“世界中で誰もやっていない表現”「“既視感のある演技”をしたくない」 鈴木は劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』第3弾の発表で再び注目が集まるタイミングと重なるかたちでの