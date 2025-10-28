いわてグルージャ盛岡(JFL)は28日、元日本代表DF西大伍(38)が2025シーズンをもって現役を引退すると発表した。右サイドバックを主戦場とする西はコンサドーレ札幌(現・北海道コンサドーレ札幌)のアカデミーで育ち、2006年にトップチーム昇格。その後、アルビレックス新潟、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、浦和レッズでもプレーし、2023年8月から岩手に在籍していた。J1リーグ通算出場数は300試合を超え、鹿島時代にJ1制