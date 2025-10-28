ジュビロ磐田は28日、2026年に開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のユニフォームについて、2025シーズンモデルを継続使用することを決定したと発表した。Jリーグは2026年からの秋春制移行に伴い、同年2月から6月まで明治安田Jリーグ百年構想リーグを開催。2026-27シーズンは8月開幕となる。磐田の2025シーズンユニフォーム(1st/2nd/GK1stモデル)はすでに完売しているが、明治安田Jリーグ百年構想リーグ開幕に向け