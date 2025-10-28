国分太一のコンプライアンス違反による活動休止に伴い、10月26日から『男子ごはん』の後継番組『ぺこもぐキッチン』がテレビ東京でスタートした。料理研究家・栗原心平氏による新番組だが、『男子ごはん』時代のファンからは複雑な声が上がっている。同番組は毎回ゲストを招き、ゲストのリクエストに応じた料理を栗原氏が作るというプログラム。初回ゲストは人気子役の永尾柚乃で、栗原氏は彼女からの「大好きなカレーに大好き