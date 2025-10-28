ＳＭＫ [東証Ｐ] が10月28日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1.2億円の赤字(前年同期は0.7億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の11.2億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は4.9億円の黒字(前年同期は8.7億円の赤字)に浮