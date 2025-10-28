札幌市の住宅メーカー「フェザーホーム」が2025年10月27日、札幌地裁から破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。帝国データバンクによりますと、フェザーホームの負債総額は2025年1月期末時点で約12億2934万円に上り、資金繰り悪化に歯止めがかからず10月1日から事業を停止していたということです。フェザーホームは札幌市内や近郊地域、ニセコや富良野などのリゾ