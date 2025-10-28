俳優の玉城ティナが28日、東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで行われた『HELLO KITTY'S GARDEN』プレス発表会に登壇した。【写真】ギュッ！熱烈なハグを見せた玉城ティナ&ハローキティ玉城は、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUとともにゲストとして登壇。オールホワイトのセットアップに、本イベントでハローキティがまとう千鳥格子柄に合わせたタイをアクセントとして取り入れたモードな着こなしで存在感を見せた。イベント