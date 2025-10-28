◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が延長11回ランナーなしの場面で申告敬遠をされました。5-5の同点で迎えた延長11回、2アウト走者なしの場面で大谷選手に打席が回りますが、ブルージェイズのシュナイダー監督が申告敬遠を決断。9回に続く2打席連続の申告敬遠でサヨナラのランナーとして出塁します。続くムーキー・ベッツ選手がヒットを放ちまし