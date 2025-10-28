【モデルプレス＝2025/10/28】timelesz（タイムレス）の菊池風磨と松島聡が10月27日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。最終回の放送を迎え、思い出を振り返った。【写真】松島聡の姉が推すtimeleszメンバー◆timelesz、レギュラーラジオ最終回に感謝Sexy Zone初のレギュラーラジオ番組「Sexy ZoneのQrzone」として2012年4月にス