高市首相とトランプ米大統領は２８日午前、迎賓館で昼食会形式で会談を続けた。ホワイトハウスの発表によると、両首脳は日米の「新たな黄金時代」をテーマに議論を交わし、レアアース（希土類）など重要鉱物を巡る協力を確認した。首相は、日本の主要な対米投資先を地図で説明した。両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略の終結を巡っても意見交換した。昼食会では、米国産のコメと牛肉を使った料理が振る舞われた。