ドジャース・大谷翔平投手（３１）が大爆発だ。ワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦が２７日（日本時間２８日）に行われ、「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷は９回までに２本塁打と２本の二塁打と１つの申告敬遠で、４打数４安打３打点と持ち前の長打力がうなりを上げた。対戦相手のブルージェイズからすれば超強打者の二刀流スターは天敵中の天敵。９回一死無走者の場面では最初から勝負を避けられ、申告敬遠で歩かされたほどだっ