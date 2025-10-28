Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の千賀健永（３４）が２８日、都内で行われた「ＴｏｋｙｏＢｅａｕｔｙＷｅｅｋ」プロジェクト発表会に参加した。１１月１９日から２５日までの７日間、原宿・表参道エリアを舞台に、美の多様性をコンセプトとした体験型イベント。美容通で知られる千賀は同イベントのスペシャルパートナーに就任し「男女限らず１人でも多くの人に美容の楽しさ、その先に幸せがあるってことをたくさんの人に届けたい」