ものまねタレントのキンタロー。さんが2025年10月24日にインスタグラムを更新。自身の誕生日を高市早苗首相のものまねで報告したものの、コメント欄に困惑の声が集まっている。「まねて！まねて！まねあげてまいります！！」キンタロー。さんはインスタグラムで、「皆様温かいメッセージありがとうございます」「私キンタロー。本日めでたく12歳（精神年齢）の誕生日を迎える事ができました」と冗談を交えながら誕生日を迎えたこと