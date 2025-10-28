東都大学野球２部の秋季リーグ戦の優勝は立正大に決まった。最終週最終日の２８日、大田スタジアムで行われた第１試合で２位の専大が日大との２回戦（専大１勝）に２―１０で敗れ、７勝３敗の勝ち点３に。一方、９勝２敗で勝ち点４の首位・立正大は拓大との３回戦（両校１勝１敗）を残すが、このカードで勝ち点を落とし、専大が日大３回戦で勝ち点を４にしても勝率で上回るため優勝となった。立正大の２部優勝は１２度目。２０