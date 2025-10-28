巨人は１０月２９日からジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内練習場で行う秋季キャンプのメンバー振り分けを発表した。午前組、午後組、自主調整組、日本代表組に分かれる。阿部監督が「地獄の秋」を予告していて午前組、午後組は１日猛練習となる。午前組は、９時にＧタウンに集合し練習が始まり、午後からはＧ球場室内に移動して練習。午後組は午前中にＧ球場室内で練習を始め、午後１時３０分にＧタウン