◆ブリーダズカップマイル・Ｇ１（日本時間１１月２日、デルマー競馬場・芝１６００メートル）＝枠順確定出走馬１３頭の枠順が決定した。日本のアルジーヌ（牝５、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）はランフランコ・デットーリ騎手を背に９番枠からスタートすることが決まった。デルマーで６戦全勝のフォーミダブルマン（牡４、米国・Ｍ・マッカーシー厩舎、父シティオブライト）は８番枠に決まった。枠順は以下の通り