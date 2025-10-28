東京工芸大学は、日経BPコンサルティングによる「大学スマホ・サイトユーザビリティ調査 2025-2026」において、総合スコアランキングで全国3位となったことが2025年10月24日に発表されました。得点は96.44ポイントで、関東地区では1位という結果です！2020年度から継続しているウェブサイトのユーザビリティ・アクセシビリティ向上の取り組みが評価されました。 東京工芸大学「大学スマホ・サイトユーザビリティ調査 2025-202