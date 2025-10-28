学校広報のトータルブランディングを手がけるアイガーが運営する学費検索・比較サイト「学費ナビ」は、「学費ナビ大賞 2025」のランキングを発表しました。総合部門(全国私立大学)では、1位に山口学芸大学、2位に九州ルーテル学院大学、3位に宮崎産業経営大学がランクイン。“偏差値では見えない満足度”や、「安心して子どもを進学させられる大学」を実データで横断評価し、可視化したランキングです。 アイガー 学費検索・