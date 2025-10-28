10月上旬に「hinotori（ヒノトリ）」を使って行った手術の様子岡山大学病院提供 岡山大学病院は、28日、国産の手術支援用ロボット「hinotori（ヒノトリ）」を使用した胃がん手術に成功したと発表しました。岡山大学病院によると「hinotori」を使った消化器がんに対する手術の成功は岡山県で初めてだということです。 手術は10月上旬に行われ、患者は術後9日目に自宅退院になりました。 医師の動きをロボットアー