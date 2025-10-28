映像文化製作者連盟が主催する『映文連アワード2025』の受賞作品上映会の詳細が決定しました。2025年11月27日(木)・28日(金)の2日間にわたり、池袋・新文芸坐にて開催されます。グランプリ作品、文部科学大臣賞作品、経済産業大臣賞作品はじめ、受賞全36作品が一挙上映されます！ 映像文化製作者連盟『映文連アワード2025受賞作品上映会』  『映文連アワード2025』の全受賞作品を上映する「受賞作品上映会」が2日間