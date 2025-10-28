HiLIQは、独自の高熱伝導技術を搭載した加熱式タバコ専用デバイス「ZIRO H1」を2025年9月29日(月)より発売しました。1本のタバコスティックを繰り返し使用でき、ランニングコストを大幅に削減できる画期的なデバイスです。公式サイトおよび楽天市場で販売が開始されています！ HiLIQ 加熱式タバコ専用デバイス「ZIRO H1」 HiLIQ ZIRO H1は、独自開発の「360°高熱伝導技術」により、1本のタバコスティックを繰り返