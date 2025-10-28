お笑いタレント・有吉弘行（51）が27日、TBS「町を歩けば人がわかる 有吉 ニッポンの道」（月曜後23・56）に出演。30キロ以上散歩することがあると明かした。同番組は、ゲストゆかりの地の全ての道をスタッフが歩き尽くし、その素顔に迫る新感覚バラエティー。スタッフが長距離を歩く過酷ロケで、進行役のニューヨーク嶋佐和也は「有吉さん、電波少年思い出しません？」と水を向けた。過激な海外ロケで人気だった「進め！