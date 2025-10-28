高市首相は28日、アメリカのトランプ大統領と昼食を共にしながらロシアのウクライナ侵攻などについて意見交換しました。高市首相とトランプ大統領は午前中に行われた首脳会談に続いてワーキングランチに臨みました。ホワイトハウスによりますと、この中ではロシアによるウクライナ侵攻の終結に向けて意見を交換したほか、レアアースなど重要鉱物資源の安定供給の確保に向けた方策についても話し合ったということです。また、高市首