トランプ米大統領は首脳会談後の２８日昼、高市首相とともに、迎賓館で北朝鮮による拉致被害者家族と面会した。「我々は（拉致問題を）常に気にかけている」と言葉をかけ、解決に向けて「私たちにできる全てのことをやる」と約束した。トランプ氏は２０１７年と１９年の来日時にも、家族と会っている。記者団から、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との会談が実現した際、拉致問題を提起するか尋ねられると「