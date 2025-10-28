5人組K−POPボーイズグループ、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU（24）が28日、都内で「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」プレス発表会に出席した。昨年50周年を迎えたハローキティが、次の55周年に向けて「Togetherness」をテーマに活動。29日から都内の六本木ヒルズ・大屋根プラザで、ピクニックライクなひとときを届ける期間限定イベントを開催する。BEOMGYUは白シャツに黒ネクタイ、ジャケットとシンプルな装いで登場し「かっこいい