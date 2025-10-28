メガハウスは、ルービックキューブシリーズの新商品「ルービックキューブフラッシュ」を、2025年10月下旬より発売する。「ルービックキューブフラッシュ」本商品は、マジックミラーのような構造により普段は鏡面のように見えるキューブが、光ることで色が出現する、これまでにないギミックを搭載した革新的なルービックキューブ。光っている間に回してそろえよう本商品は、光ると色が出現する“フラッシュギミック”を搭載しており