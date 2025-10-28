アイピーフォーは、「カプセルボードゲーム-はぁって言うゲームmini2-」(1回300円)を、2025年10月中旬より順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。「カプセルボードゲーム-はぁって言うゲームmini2-」シリーズ累計120万部突破の人気シリーズ「はぁって言うゲーム(発売元:幻冬舎)」がミニサイズになってカプセルトイに登場。第一弾での好評を受け、今回、第二弾の発売が決定したという。『はぁって言うゲーム』は、『ぷよぷ