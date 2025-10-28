シャープは、対話AIキャラクター「ポケとも」を、11月21日に発売する。家電量販店のほか、百貨店や生活雑貨店、通信事業者、シャープの「COCORO STORE」をはじめとするECサイトなどで購入できる（取り扱い店などの詳細は、「ポケとも」公式サイトを確認）。「ポケとも」は、楽しいときもうれしいときも寂しいときも、“あなた”の気持ちに寄り添い、そばに居て話し相手になってくれる対話AIキャラクター。会話や一緒に過ごす時間を