ジャルパック（JALパック）は、航空券＋宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」などで、10月28日午前10時から11月4日までタイムセールを開催する。国内ダイナミックパッケージと国内ホテルを対象に実施する。ダイナミックパッケージでは併用して最大33,000円割引となるクーポンを配布するほか、レンタカーが1泊2日利用で1,500円からとなる「いち押しレンタカー」、観光や食事などが100円からとなる「びっくりオプショ