20年のキャリアに幕を下ろす。JFLのいわてグルージャ盛岡が10月28日、DF西大伍の今季限りでの現役引退を発表した。北海道出身の38歳。札幌のアカデミー育ちで、2006年にトップ昇格。10年に新潟に移籍して以降は、鹿島、神戸、浦和でも活躍した。Jリーグの公式アカウントも西の引退を伝えるなか、西にとって最長の８年間を過ごした鹿島も公式Xで即座に反応。「2011年から2018年までアントラーズでプレーした西大伍選手が、今