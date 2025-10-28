本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、人気お菓子をイメージしたアイスサンドや、卵黄だけを使用した濃厚なプリンなど、スイーツ好きにはたらまらないラインナップとなっています。2025年10月・11月の新商品5品まとめ(10月28日〜11月3日)「不二家 カントリーマアムアイスサンド」(345円)「不二家 カントリーマアムアイスサンド」(345円)価格 : 345円販売地域 : 全国砕い