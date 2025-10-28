µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿²­ÆìÅÅÎÏ¡¦¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¡¢²­Æì¸©Æâ¤ÎÆ±¼Ò¤Ç»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤ÈÁöÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò1·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÐÀï¤·¤¿¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¾®ÉÍ¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¤À¡£ÍÄÃÕ±à¤«¤é¤È¤â¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿µ¹ÌîÏÑ¥Ý¥Ë¡¼¥º¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼