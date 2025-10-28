西武は28日、佐藤隼輔が南郷秋季キャンプ組から所沢キャンプ組に変更すると発表した。佐藤は昨季45試合に登板して防御率1.69と抜群の安定感を誇ったが、今季は20試合に登板して、0勝2敗6ホールド、防御率6.41だった。