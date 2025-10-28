２８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が松江に到着。自由な行動で通訳の錦織（吉沢亮）を振り回すが、ネットではヘブンが言った一言に沸いた。この日の「ばけばけ」ではヘブンが松江に上陸。知事の江藤（佐野史郎）ら、大勢の市民が出迎える。江藤は、歓迎会を行うため、ヘブンを会場に連れて行こうとするが、三味線の音を聞いたヘブンはその音に釣られてフラフラと遊郭に足を