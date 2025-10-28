元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。集英社の「週刊少年ジャンプ」を読んで、朝から鳥肌が立ったことを明かした。「ジャンプ読んでたら、朝から驚いて嬉しくて鳥肌たってしまった」と書き出し、ジャンプの巻末にある作者一言コメントの写真の一部をアップ。人気漫画「ONE PIECE」の作者、小田栄一郎氏が「Netflixの『デスキスゲーム』の面白さは他の何かに例え難い。極限