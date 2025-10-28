ガールズグループBABYMONSTERが、2ndミニアルバムの同名タイトル曲『WE GO UP』のエクスクルーシブパフォーマンスビデオで、ユーチューブで話題になっている。【写真】アサ、着物風ドレス姿で魅了「言葉を失う」所属事務所YGエンターテインメントによると、同ビデオは10月28日に再生回数1億回を突破した。去る10月14日の公開から14日の“高速記録”だ。『WE GO UP』は強烈なHIPHOPサウンドのうえにパワフルなラッピングと気持ちの