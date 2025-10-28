女優の芳根京子（28歳）が、10月27日に放送されたバラエティ番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）に出演。“オーディション荒らし”というネットニュースが出た日に、朝ドラオーディションを1次で落ちたと明かし、「めちゃくちゃ（オーディションに）落ちました」と語った。映画「君の顔では泣けない」に出演する芳根京子が宣伝を兼ねて、番組のゲストとして登場。人生を変えた、という朝ドラ「べっぴんさん」の話題となり、プロ