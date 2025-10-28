かつては毎日のように連絡を取り合い、次に会う日を指折り数えていた遠距離恋愛の彼女。しかし最近どうも様子がおかしい。もしかしてフェードアウト？そんな悩みがある男性は、オトメスゴレン女性読者に聞いた「遠距離恋愛を自然消滅で終わらせようとしている時に取る（取らない）行動」を危険サインの察知にご活用ください。【１】「今すぐ会えたらいいのに…」と無理難題を言い出す「リスキーですけど、あえて面倒くさい女にな