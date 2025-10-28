巨人のマレク・フルプ外野手が２８日、休日返上で打撃練習を行った。全軍休養日のこの日、ジャイアンツ球場室内練習場に姿を見せた助っ人は約２時間、自身の打撃フォームを撮影しながら黙々とバットを振り込んだ。フルプは今季、７月１２日に支配下昇格を勝ち取り、チェコ出身の選手として史上初のＮＰＢ支配下選手となった。同日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「７番・右翼」で先発出場したが４打数無安打。翌１３日は代打で三振に