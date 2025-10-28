広島は28日、宮崎県日南市の天福球場で、11月1日〜21日に行われる秋季キャンプメンバーを発表した。坂倉、矢野、森ら31選手が参加する。また、練習試合も2試合予定されており、11月10日に侍ジャパン（ひなた）、同15日にロッテ（都城）と対戦する。【監督、コーチ】新井貴、藤井、小窪、赤松、菊地原、石原、福地、新井良、野村【投手】森、常広、郄、益田、佐藤柳、滝田、高橋、斉藤、岡本、玉村、遠藤、菊地、辻