タレント・西川きよし（79）が28日、大阪市のなんばグランド花月（NGK）前で行われた同劇場38周年豪華スペシャル月間の概要発表会見に出席した。吉本興業が誇る本拠地のこけら落とし公演で故横山やすしさんとコンビを組んでステージにあがった際、相方の「ええ劇場やな〜。相当、金かかってるやないか！」という偉そうな発言に「あんたが金だしたわけやないやろ！」とツッコんだ出来事を懐かしそうに回想。「ここで一生懸命、