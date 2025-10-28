ロシアのプーチン大統領は、モスクワを訪問している北朝鮮の崔外相と会談し「すべては計画通りうまくいっている」と伝えました。【映像】プーチン大統領と崔外相 会談の様子プーチン大統領は27日、モスクワの大統領府で北朝鮮の崔善姫外相と会談し、この中で先月の金正恩総書記との会談について「両国の関係と今後の発展について詳細に議論した」と伝えました。その上で「すべては計画通りうまくいっている」と述べました。