米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）の第３戦は２７日（日本時間２８日）、１勝１敗を受けてロサンゼルスでドジャース（ナ・リーグ）とブルージェイズ（ア・リーグ）の第３戦が行われている。競り合いで５−５となった終盤の八回途中、ドジャースは６番手で佐々木朗希を投入、ワールドシリーズ初登板となった。（デジタル編集部）八回表、内野エラーにヒットで一死一、二塁の場面でマウンドに上がった。１番フランスの三